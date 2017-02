Fábio Jr. canta e sangra em clipe para promover série da Netflix

A Netflix tem investido em ações virais para cada país a fim de promover suas séries de forma mais próxima com seu público. Depois de vídeos de Xuxa para a série Stranger Things, e Inês Brasil, para Orange Is The New Black, a empresa lançou, na quarta-feira (15), vídeo sangrento e cheio de humor ácido de Fábio Jr. para Santa Clarita Diet.

No vídeo promocional, o cantor falar sobre uma história de amor "visceral" e, em seguida, começa a entoar seu sucesso Alma Gêmea. No vídeo, a letra romântica da canção ganha contornos sangrentos e escatológicos. Ao longo do vídeo, o cantor fica cada vez mais ensanguentado.

A brincadeira faz todo sentido com a série: Drew Barrymore vive uma matriarca que tem sua vida mudada após, misteriosamente, morrer e se transformar em um zumbi. Só podendo se alimentar de carne humana, ela conta com a ajuda da família para contornar a situação, envolvendo-se em situações bizarras, hilárias e escatológicas.

A empresa já utilizou a participação de celebridades locais para promover seus produtos em outras ocasiões. No Brasil, os vídeos mais famosos são o de Xuxa, brincando com os rumores de seu "pacto" com as trevas, para a série Stranger Things, e Inês Brasil como uma detenta, interagindo com uma personagem de Orange Is The New Black.

Veja Também

Comentários