FAB entrega material para combate à covid-19 no Amapá

Uma aeronave C-130 da Força Aérea Brasileira (FAB) realiza hoje (07), o transporte para Macapá de cerca de 13 toneladas de medicamentos, álcool em gel, sabão líquido, suplemento alimentar vitamínico e material institucional da Cruz Vermelha.

O C-130 Hérculos decolou do Rio de Janeiro às 9h30.

A Força Aérea Brasileira tem atuado ativamente nas ações de enfrentamento à pandemia da covid-19. Na Operação Regresso à Pátria Amada Brasil, a FAB repatriou brasileiros e familiares que estavam na China. Em outra missão, coordenada pelo Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE) junto ao Centro de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa (MD), duas aeronaves C-130 Hércules foram empregadas na repatriação de um grupo de 66 brasileiros que estavam no Peru. Nos últimos meses, as aeronaves da FAB têm atuado no transporte de medicamentos e equipamentos entre diversas regiões do país no enfrentamento à covid-19.

*Com informações da Força Aérea Brasileira