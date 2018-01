FAB abre na próxima semana inscrições para concurso que oferece 183 vagas

As vagas são para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento - Arquivo

Começa na próxima segunda-feira (8) o período de incrições para o concurso da FAB (Força Aérea Brasileira), que destinará 183 vagas para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento (EAGS), com ingresso em janeiro de 2019. Os exames escritos serão realizados no dia 22 de abril de 2018 em 16 cidades, entre elas Campo Grande.

As outras cidades são Belém (PA), Recife (PE), Fortaleza (CE), Natal (RN), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), São José dos Campos (SP), CampAo Grande (MS), Canoas (RS), Santa Maria (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF), Manaus (AM), Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR). As provas serão realizadas

Inscrições seguirão até 6 de fevereiro e custam R$ 60,00. Para se inscrever basta acessar o site: ingresso.eear.aer.mil.br. As vagas são destinadas a candidatos de ambos os sexos. Os candidatos não podem ter menos de 17 anos e nem completar 25 anos de idade até 31 de dezembro de 2019. Eles precisam também ter concluído, na data da concentração final do certame, o Ensino Médio e o Curso Técnico de Nível Médio.