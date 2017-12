Extremistas sunitas alegam ter danificado oleoduto no sul do Irã

Um grupo jihadista sunita afirmou neste sábado ter danificado um oleoduto na província de Khuzistão, no sul do Irã. Autoridades locais, no entanto, disseram não ter conhecimento do atentado.

Em um vídeo postado nas redes sociais, o grupo Ansar al-Furqan alega ter atacado o que seria um oleoduto próximo a Omidiyeh.

Segundo o grupo de inteligência norte-americano SITE, a mensagem no vídeo dizia: "esta operação foi conduzida para infligir perdas na economia do criminoso regime iraniano".

Desde a revolução Islâmica de 1979, O Irã - país de maioria persa - tem enfrentado um nível moderado de sentimento separatistas dos curdos no noroeste do país, da etnia balúchis no leste e de árabes no sul. Fonte: Associated Press.