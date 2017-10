Extra e Pão de Açúcar aderem à semana do ovo oferecendo desconto em diversos produtos

As redes Extra e Pão de Açúcar participam entre os dias 9 e 13 de outubro da Semana do Ovo 2017, iniciativa realizada pelo Instituto Ovos Brasil para fomentar a venda do alimento e discutir seus benefícios à saúde. Durante esse período, as redes varejistas oferecem descontos em diversos produtos e marcas de ovos, com ofertas que podem chegar a 20%.

Além disso, o Instituto Ovos Brasil realizará distribuição de folhetos de divulgação das propriedades benéficas dos ovos e fornecedores promoverão degustação de omeletes em algumas lojas.

Hoje, Extra e Pão de Açúcar contam com variedade única no grande varejo em oferta de ovos. Além das versões tradicionais, as redes comercializam as variedades caipiras (em que as galinhas são livres de gaiola, ciscam no campo e sua alimentação é livre de antibióticos) e orgânicos (a galinha é livre de gaiola, cisca no campo e ingere ração feita com grãos orgânicos), inclusive por meio das marcas próprias Qualitá e Taeq, oferecendo qualidade a preços inferiores das marcas líderes. O cliente encontra ainda versões enriquecidas (com Ômega 3, por exemplo), ideais para quem busca propriedades adicionais de nutrientes na alimentação.

Destaque ainda para a recém-lançada linha de ovos comuns de galinhas criadas livres de gaiola de Taeq, refletindo uma preocupação mundial pelo bem-estar animal das galinhas poedeiras. A iniciativa pioneira é ainda parte fundamental do compromisso público do Grupo GPA, controlador das redes Extra e Pão de Açúcar, lançado em março de 2017 e que se compromete a comercializar, até 2025, apenas ovos de galinhas criadas livres de gaiolas em suas marcas exclusivas. Dessa forma, o GPA reforçou ainda seu alinhamento com as iniciativas do seu controlador, o Grupo Casino. O varejista francês é pioneiro na questão de bem-estar animal, sendo o primeiro distribuidor no mundo a vender ovos provenientes de galinhas criadas livres de gaiola. A dedicação do Grupo Casino ao tema foi reconhecida com o prêmio “Ovo de Ouro 2017”, entregue às empresas francesas que mais se destacam na promoção desse tipo de alimento.

A campanha pela Semana do Ovo 2017 também contará com anúncios na rádio interna nas lojas e terá destaque nos encartes promocionais. A expectativa é que a venda de ovos cresça 20% na Semana se comparado ao mesmo período do ano passado. Participam da ação todos os formatos das redes Extra e Pão de Açúcar.

