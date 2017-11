Extra comemora aniversário com uma oferta imbatível por dia no aplicativo

A estratégia do Extra tem sido a de investir em competitividade como diferencial para o consumidor e a rede tem trabalhado em várias ações para garantir a execução dessa diretriz - Divulgação

Para celebrar seus 28 anos, a rede Extra preparou milhares de ofertas em todas as categorias e setores das lojas em todo o Brasil, desde produtos de Eletro e Bazar, até aqueles itens que não podem faltar na compra do mês, válidas até o dia 19 de novembro. Além das oportunidades em loja, os clientes do programa de fidelidade Clube Extra poderão, ainda, aproveitar uma oferta imbatível por dia no aplicativo, durante todo o período do Aniversário. O cliente ativa a oferta especial, inclui no seu carrinho - nas lojas ou pelo e-commerce da marca (www.extra.com.br) - e informa o CPF cadastrado para que o desconto seja computado automaticamente no valor final da compra. O app do Clube Extra é gratuito e está disponível nas lojas dos smartphones com sistemas operacionais IOS ou Android.

A comemoração, que este ano tem como mote o “Estouro de Aniversário”, segue também o novo posicionamento da marca, que ressalta os atributos da rede como o lugar mais completo para realizar as compras e enfatiza as oportunidades que o Extra oferece para que o cliente continue comprando mais e pagando menos. “A nova campanha da marca lançada no fim de setembro passa a nortear todas as ações do Extra e o Aniversário é a primeira grande oportunidade que temos para destacar de forma mais contundente que nossas lojas são um local completo onde o cliente compra tudo o que necessita sem precisar abrir mão de nada da sua lista. Com isso, ratificamos que a assinatura da marca, ‘Vai que você pode’, é genuína”, explica Jorge Pretz, Diretor de Marketing do Extra.

A estratégia do Extra tem sido a de investir em competitividade como diferencial para o consumidor e a rede tem trabalhado em várias ações para garantir a execução dessa diretriz. “Como novidade para o Aniversário deste ano, aproveitamos a personalização de ofertas do aplicativo e trouxemos uma oportunidade imbatível por dia para nossos clientes Clube Extra, que já são 8,5 milhões em todo o Brasil. A ideia é enfatizar cada vez mais que o Extra está ao lado dos consumidores, oferecendo ofertas que realmente fazem a diferença na sua lista de compras”, diz Pretz.