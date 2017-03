Expulsão de embaixador norte-coreano da Malásia é sinal de alerta, diz governo

O governo da Malásia afirmou que a expulsão do embaixador da Coreia do Norte do país tinha a intenção de alertar Pyongyang de que não pode manipular a investigação sobre a morte de Kim Jong-Nam, meio-irmão do ditador norte-coreano, King Jong-Un.

O governo deu ao embaixador da Coreia do Norte no país, Kang Chol, 48 horas para deixar a Malásia, após ele se recusar a desculpar por fortes acusações sobre a maneira que o governo da Malásia lidou com a investigação do assassinato de King Jon-Nam no aeroporto de Kuala Lumpur, no dia 13 de fevereiro.

"Acredito que transmitimos uma mensagem clara ao governo norte-coreano de que estamos levando a sério a resolução dessa questão e não queremos que a investigação seja manipulada", declarou o vice-primeiro-ministro Ahmad Zahid Hamidi, segundo a agência de notícias da Malásia, Bernama.

A Coreia do Norte rejeitou as descobertas de uma autópsia de autoridades da Malásia de que o agente químico VX, considerada uma arma de destruição em massa pela ONU, teria matado King Jon-Nam. O embaixador norte-coreano acusou o governo da Malásia de tentar esconder alguma coisa e disse que havia uma conspiração com outros países para difamar a Coreia do Norte. Fonte: Dow Jones Newswires.

