Exposição sobre cultura marroquina segue até terça-feira em SP

O Marrocos promove, até a próxima terça-feira (9), uma série de atividades culturais no Conjunto Nacional, na avenida Paulista, em São Paulo. Chamada de Semana Marroquina, as atrações – como exposições de fotografias e apresentações de grupos musicais – são gratuitas e ocorrem das 10h às 20h.

Entre as atividades está prevista a apresentação do grupo Benjelloun, orquestra de música marroquina, às 12h, 15h, 18h, e 20h ao longo de todos os dias do evento. Hoje (9) e amanhã (10), às 19 horas, haverá ainda um desfile de moda marroquina, com peças da estilista Redwani.

Para as pessoas que forem visitar a Semana Marroquina, está sendo oferecida uma infusão de folhas de chá verde e menta verde, tradição no Marrocos e, conforme a cultura local, símbolo de hospitalidade.

O evento é realizado pelo Escritório do Turismo do Marrocos. No ano passado, o país africano recebeu cerca de 60 mil turistas brasileiros, quantidade 13% superior ao registrado no ano anterior.