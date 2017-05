Exposição retrata história de mulheres que sobreviveram à violência

A prefeitura de Campo Grande, por meio da subsecretaria municipal de Políticas para a Mulher – Semu, abriu as portas da Casa da Mulher Brasileira para receber a exposição fotográfica “Sobreviventes”, realizada pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast/MS, em parceria com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul – MP/MS.

A exposição visa retratar mulheres que superaram todo o tipo de violência e tentativas de feminicídio, superando o medo, a vergonha e o preconceito e rompendo o ciclo da violência. Essas mulheres foram fotografadas pelo juiz de Direito Marcus Abreu de Magalhães.

A subsecretária de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini, defende que a iniciativa permite às mulheres que passam pela Casa se reconhecerem em alguma das situações retratadas e, acima de tudo, é uma oportunidade para elas perceberem que o poder público oferece todo tipo de apoio para que elas possam ter uma vida livre da violência.

“A Casa da Mulher é um espaço privilegiado e essa mostra fotográfica expõe a dor de mulheres que foram vítimas de violência e que hoje tiveram as vidas transformadas. Esses retratos servem como exemplo de atitude e superação”, disse a titular da Semu.

A secretária Elisa Cleia Nobre agradeceu o apoio da prefeitura em permitir que a exposição entrasse na Casa da Mulher. “Esse é a demonstração de um trabalho desenvolvido em equipe, por um grupo de pessoas comprometidas e envolvidas na defesa dos direitos das mulheres. Quero agradecer a prefeitura, através da subsecretaria da Mulher, e estamos à disposição para levar a mostra, que é itinerante, até outros locais públicos municipais”, ponderou a titular da Sedhast.

A exposição ficará aberta à visitação até o dia 22 de maio, na Casa da Mulher Brasileira, que fica localizada na Rua Brasília, s/n, Jardim Imá (próximo ao Aeroporto de Campo Grande).

