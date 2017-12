Exposição para a venda de artesanatos de internas inicia nesta terça-feira no Fórum da Capital

Campo Grande (MS) – A 7ª Feira do Artesão Livre – Edição Especial de Natal – acontece a partir desta terça (5.12) até quinta-feira (7.12), no átrio do Fórum Central da Capital, das 11h às 18h. A exposição é uma realização, por meio da parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho da Comunidade de Campo Grande. A abertura oficial será às 14 horas.

A iniciativa tem como objetivo divulgar o trabalho artesanal produzido no interior das unidades penais de Campo Grande, bem como realizar a sua comercialização, valorizando o esforço da pessoa encarcerada em sua recuperação para o retorno ao convívio social. Toda a renda dos trabalhos será revertida ao próprio custodiado e à sua família.

Conforme o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, o intuito do projeto é aproximar a sociedade de algumas atividades laborais desenvolvidas nos presídios do Estado. “Isso incentiva os reeducandos a aprimorar suas habilidades manuais, além do vislumbre de uma profissão digna e geradora de renda”, complementa o dirigente.

A exposição reunirá peças exclusivas, entre tapetes, esculturas, quadros, etc, confeccionadas por detentos do Instituto Penal de Campo Grande, Presídio de Segurança Máxima, Centro de Triagem, Presídio de Trânsito, Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi e Estabelecimento Penal Feminino de Regimes Semiaberto e Aberto de Campo Grande.

O Fórum de Campo Grande está localizado na rua da Paz, 74 Jardim dos Estados.

Tatyane Santinoni – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)