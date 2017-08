Exposição de fotos em 3D sobre história de Campo Grande pode ser visitada até dia 28

Para contar os 118 anos de Campo Grande, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) oferece uma exposição de fotos que vai fazer uso da tecnologia para mostrar ao público o cenário atual de vários pontos turísticos da Capital.

Através do aplicativo Aurasma, que deverá ser baixado no celular, quem visitar a mostra vai se surpreender ao direcionar o aparelho em fotos que retratam, por exemplo, a esquina da Rua Maracaju e Avenida Calógeras. No passado, o trecho era famoso pelas inundações, já que o córrego existente na região não era canalizado.

Além de conferir a foto produzida em preto e branco e conhecer o cenário retratado naquela época, o visitante poderá fazer uma comparação com a paisagem atual, bastando apenas abrir o aplicativo e focar na imagem. No mesmo instante, um vídeo da paisagem atual vai aparecer na tela do celular.

O uso desse aplicativo, lançado em 2011 por uma empresa americana, já é comum no setor cultural. Museus tem utilizado essa ferramenta digital para valorizar seu conteúdo audiovisual. Através dele é feito um mapeamento de qualquer imagem, vídeo ou objeto criando o reconhecimento. Desta maneira, o aplicativo mistura o real com o virtual e gera um conteúdo interativo que surpreende o público.

Das 60 fotos que compõem a exposição da Semed, mais de 20 foram trabalhadas pela Ditec (Divisão de Tecnologia) da secretaria. Segundo o técnico Guilherme Mathias Ferrari, chefe do setor, o trabalho levou dois meses para ser concluído. Ele explica que os vídeos tem duração máxima de 10 segundos para garantir o carregamento rápido.

A tecnologia promete surpreender o público, mas na abertura ela vai dividir espaço com os professores de História, Olavo Barrios e Magali Luzio, que irão falar sobre a fundação da cidade, os povos que ajudaram a colonizar e os pontos turísticos que poderão ser redescobertos pelos visitantes da mostra através das fotos e painéis que foram montados no corredor do Cefor.

“A ideia é trazer a memória da construção da nossa cidade e provocar uma reflexão sobre nossa evolução”, ressalta o professor Edgimar Cançanção, que coordenou a montagem da exposição. Ele explica que o material, cedido pela Arca (Arquivo Histórico Campo Grande), foi dividido em categorias, como ferrovias, arquitetura, transporte e turismo.

“É importante imprimir essa história para nossas crianças porque a foto te faz recordar, traz conceitos que muitas vezes na digital você não. É a memória dos nossos antepassados sob o olhar da fotografia”, disse.

Charges

Mas a fotografia não é a única estrela da mostra. Desenhos produzidos por alunos da Rede Municipal também serão expostos através do projeto Varal de Charges, que mobilizou alunos das 94 escolas da Reme, do 1º ao 9º ano.

Foram selecionados três trabalhos de cada unidade participante. A ideia era que os alunos produzissem charges com foco na contribuição da Reme, que este ano completa 69 anos, para a história da Capital.

Segundo a bibliotecária Rosilene de Melo, os trabalhos retratam a interação entre os alunos e elementos da cidade, como os pontos turísticos. Para produzir as obras, os alunos tiveram como apoio, links e material de estudo sobre a formação de Campo Grande.

Pelo menos 200 charges poderão ser vistas pelo público. Será feito um sorteio de 128 brindes entre os autores das charges, adquiridos através de parcerias.

A exposição poderá ser conferida no Cefor até o dia 28, das 7h30 às 11horas e das 13 às 17h30. A Semed fica na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

