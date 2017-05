Exposição de Flores acontece no Shopping Campo Grande

Neste Dia das Mães, o Shopping Campo Grande recebe uma novidade: a Exposição de Flores realizada pela Pantanal Garden, na Praça Central do estabelecimento. Entre tantas opções de presentes, roupas, calçados, acessórios e muito mais, as plantas costumam agradar e emocionar a quem recebe, especialmente as mães, pois representam carinho, dedicação e amor.



Cerca de três mil flores e plantas estão disponíveis para os filhos que buscam algo mais tradicional, ou mesmo um complemento para o presente principal. Também são opção para quem gosta de presentear outras mães que fazem parte do seu círculo de amizades, como as avós, tias ou sogra. Servem também para quem simplesmente gosta de ter sua casa sempre bem decorada.



Além de enfeitar, colorir e perfumar, são plantas que também podem ser cultivadas. São orquídeas, violetas, cactos, roseiras e muitas outras, vindas diretamente de Holambra. A Exposição serve também como passeio para quem quiser apenas visitar e conhecer um pouco mais sobre as flores e plantas.



Serviço:

Exposição de Flores Pantanal Garden

Data: até o dia 14/5

Local: Shopping Campo Grande

Horário: durante o funcionamento do Shopping

Entrada Gratuita



Veja Também

Comentários