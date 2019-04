Exposição de artesanato indígena começa nesta terça no Bosque dos Ipês

Artesanato2

Começa nesta terça-feira, dia 16 e segue até o dia 29 de abril a exposição “Cultura Indígena Regional”, organizada pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) em parceria com o Shopping Bosque dos Ipês. A abertura oficial da exposição está marcada para as 19 horas.

A mostra será composta por peças do acervo do Memorial da Cultura Indígena da aldeia urbana Marçal de Souza e ocorre em alusão do Dia do Índio, celebrado dia 19 de abril.

Segundo informações da gerência de Patrimônio Cultural da Sectur, o artesanato exposto pertence às etnias Terena, Guarani, Kinikinau e kadiwéu. Peças em cerâmica, tela, adornos e roupas típicas também estarão à mostra.

O artesão Emílio Figueiredo, da Aldeia Buriti, e a artista plástica Andrea Luz, que desenvolve trabalho a etnia Terena e Kadiwéu, participam da exposição.

Serviço:

Exposição “Cultura Indígena Regional”

Data: De 16 a 29 de abril

Local : Shopping Bosque dos Ipês 1º piso, próximo a livraria Saraiva.