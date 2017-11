Exposição de agronegócio fomentará o setor em 2018 em Campo Grande

Vereador João César Mattogrosso destacou a importância da feira para Campo Grande - Divulgação

Marcada para acontecer de 16 a 20 de julho de 2018, a Campo Grande Expo reunirá fabricantes de máquinas, implementos, insumos e serviços para a agricultura e pecuária, além de promover a realização de cursos, palestras e workshops para quem investe no setor. Com objetivo de fomentar e potencializar o desenvolvimento do agronegócio em Mato Grosso do Sul, a exposição conta com o apoio do Poder Público e parceiros do ramo. A coletiva de lançamento contou com a presença do vereador João César Mattogrosso (PSDB).

Seguindo as tendências das mais atuais conquistas do agronegócio, o evento possui expectativa de público de 20 mil participantes durante os 5 dias. Para Alessandra Piano, empresária da Certifica Agro e idealizadora do evento, "a feira possui marca própria e busca fomentar o agro em Campo Grande e em todo o Estado".

Com a proposta de integrar lavoura, pecuária e floresta, a exposição também trabalhará a sustentabilidade desses sistemas de produção. Outro diferencial é a incorporação da tecnologia com uso de recursos digitais para o aperfeiçoamento dos processos produtivos, utilizando drones e GPS, enfatizando a Agricultura 4.0.

Presidente da Comissão Permanente de Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo, o vereador João César Mattogrosso destacou a importância da feira para Campo Grande. "Participei da ideia inicial da Campo Grande Expo e graças a ousadia da Alessandra o projeto caminhou. Esta feira é importante para que o produtor rural conheça novas técnicas, porque aqueles que não se atualizam tendem a perder espaço no mercado", destacou o parlamentar.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande, Luiz Fernando Buainain, declarou o apoio da Prefeitura ao evento e enfatizou a relevância do setor. "Assim que foi apresentado o projeto ao Prefeito, ele abraçou a causa de forma imediata, pois acredita no potencial do agronegócio. É válido ressaltar que, de tudo que consumimos em Campo Grande, apenas 4% é produzido aqui", declarou.

De acordo com Carlos Alberto do Valle, consultor de agronegócio, espera-se que as novas oportunidades de negócio propiciem investimentos de R$ 15 a 20 milhões. "Serão oferecidas de 6 a 10 oportunidades de negócio, com propostas dos melhores equipamentos, insumos e outras informações que ajudarão o produtor a fazer um bom negócio. Com a exposição do maquinário, queremos mostrar as novas tecnologias e levar o empreendedor do agro a adquirir um equipamento que atenda a necessidade dele, sem investir excessivamente", pontuou.

Outro benefício da exposição será o fomento do turismo local. Como haverá intensa participação de produtores de Mato Grosso do Sul e outros Estados, além de outros interessados pelo tema, o evento contribuirá para potencializar os hotéis e restaurantes locais, além de inserir Campo Grande na rota de eventos de grande projeção, sobretudo no setor do agronegócio.