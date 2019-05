ExpoMS Rural acontece de 22 de agosto a 1º de setembro na Acrissul

POLÍTICA STF aprova lista tríplice para vaga no TSE; Bolsonaro deve reconduzir Tarcísio

ESPORTE Carlos Sánchez revela insatisfação com reserva no Santos: 'Quero jogar sempre'

POLÍTICA Propaganda não tinha jovem fazendeiro, esportista e nerd, diz presidente do BB

RÁDIO Atenção produtores: A Atualização do Cadastro das propriedades e Estoque de Bovinos deve acompanhar calendário da vacinação contra aftosa

ECONOMIA Secretário cita possibilidade de novo contingenciamento ser anunciado no dia 22

POLÍTICA Câmara de Praia Grande desmente dado do TCE e diz que reduziu comissionados

Enquete

De acordo com uma pesquisa levantada pelo Ibope, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu entre a população que resistiram a abraçar sua candidatura à Presidência. Você está satisfeito com o atual governo de Bolsonaro?

Sim Não Votar Resultados