Expogrande 2017: Reinaldo debate avanços para o setor produtivo de MS

Campo Grande (MS) – Dando sequência às agendas de trabalho no gabinete itinerante do Governo do Estado na 79° Expogrande, nesta terça-feira (4), o governador Reinaldo Azambuja recebeu representantes da Famasul, Aprosoja e Associação Brasieira dos Criadores de Zebu (ABCZ) para debater políticas de desenvolvimento para o setor produtivo, entre elas legislação do Pantanal, previdência de trabalhadores do campo e extensão rural. “Questões importantes que atingem o produtor”, disse o governador. Também nesta tarde, Reinaldo se reuniu com o prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha, para tratar de investimentos para a Cidade Branca. Participaram dos encontros os secretários de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel; e de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck.

