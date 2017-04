Governo do Estado marca presença pela segunda vez consecutiva na Acrissul

Com o sucesso do pavilhão da agricultura familiar na Expogrande 2016, o Governo do Estado resolveu repetir a dose este ano, na Acrissul, com um espaço que trará de exposições de produtos das pequenas agroindústrias às agendas das principais autoridades das pastas do Executivo Estadual sul-mato-grossense.

A Expogrande acontece de 30 de março a 9 de abril. O espaço governamental conta com a coordenação da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), entidade vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

A programação trará uma série de palestras, oficinas, amostras e atendimentos institucionais. Semelhante ao ano passado, o pavilhão contará com um gabinete itinerante que trará os secretários de Estado das seguintes pastas: Saúde, Administração, Fazenda, Infraestrutura, Cultura e Turismo, Segurança, Educação, Governo e Agricultura.

No dia 4 de abril, próxima terça-feira, é esperada a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que cumprirá expediente no gabinete itinerante. Já a vice-governadora Rose Modesto é aguardada para o dia 7 de abril, sexta-feira.

Na área dedicada a agroindústria familiar haverá licores e picolés de frutas nativas do cerrado brasileiro, bebida alcoólica à base de mel (hidromel), doces em compota, rapadura, melado, artesanato de fibra da bananeira, bolos, pães caseiros e uma variedade de mudas de flores e frutas. Além de um espaço institucional dedicado a Iagro, Embrapa, Propeq e Fundtur.

Ao todo, serão realizadas quatro palestras com foco na piscicultura, legislação ambiental pertinente à pequena propriedade rural e construção de estufas. Também haverá uma estrutura para a realização de duas oficinas: “Produção de cosméticos e temperos a base de plantas e ervas” e “Fabricação de queijos e doces derivados do leite”.

Este segundo curso será ministrado em quatro datas. As primeiras turmas serão formadas no dia 31 de março, próxima sexta-feira, e 1º de abril, sábado. As outras turmas terão os dias 6 e 7 de abril para aprenderem as receitas e truques certos na fabricação de queijo minas, minas frescal, iogurte, requeijão cremoso, achocolatado e ricota. Os dois últimos são feitos com o aproveitamento do soro do leite.

Para os produtores interessados nos serviços do Imasul estará estacionado a unidade móvel do CAR (Cadastro Ambiental Rural) para atendimento. Ainda é esperada a presença do Ministério do Trabalho, também, com a sua estrutura itinerante para o atendimento dos agricultores familiares na emissão de carteira de trabalho e/ou esclarecimentos sobre direitos trabalhistas.

Serviço:



Pavilhão do Executivo Estadual – Expogrande 2017

30 de março a 9 de abril

Local: Centro de Exposições Laucídio Coelho

Confira a presença das autoridades no Gabinete Itinerante:

30/03 (Quinta-feira): Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) – secretário Jaime Verruck;

31/03 (Sexta-feira): Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) – secretário José Carlos Barbosa;

31/03 (Sexta-feira): Secretaria de Estado de Educação (SED) – secretária Maria Cecília Amendola da Motta;

1º/04 (Sábado): Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) – diretor presidente Enelvo Felini;

03/04 (Segunda-feira): Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) – secretário Márcio Monteiro;

03/04 (Segunda-feira): Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica – secretário Eduardo Riedel;

04/04 (Terça-feira): governador do Estado, Reinaldo Azambuja;

05/04 (Quarta-feira): Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) – secretário Marcelo Miglioli;

06/04 (Quinta-feira): Secretaria de Estado de Saúde (SES) – secretário Nelson Tavares;

06/04 (Quinta-feira): Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SEC) – secretário Athayde Neri;

07/04 (Sexta-feira): vice-governadora do Estado, Rose Modesto;

07/04 (Sexta-feira): Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) – diretor presidente Enelvo Felini;

08/04 (Sábado): Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) – secretário Carlos Alberto de Assis.

