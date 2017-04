Expogrande 2017: Discussões sobre os avanços do setor produtivo marcam atividades do gabinete itinerante

Direto do gabinete montado no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, o governador Reinaldo Azambuja participou de diversas reuniões nessa terça-feira, 4 de abril. No período da tarde recebeu representantes da Famasul, Aprosoja e Associação Brasieira dos Criadores de Zebu (ABCZ).

Conforme o governador os encontros tiveram o objetivo de debater políticas de desenvolvimento para o setor produtivo.

Para o secretário de Governo e Gestão Estratégica a iniciativa de implantar o gabinete itinerante é uma forma de aproximar a população e profissionais do setor agropecuário do executivo estadual.

De acordo com Arnaldo Machado que é presidente da Associação Brasileira de Criadores de Zebu – a ABCZ –, e natural de Minas Gerais é sempre interessante trocar experiências com profissionais sul-mato-grossenses.

A Expogrande vai até o dia 09 de abril e conta com extensa agenda de leilões, competições, palestras técnicas, além de shows e oportunidades de negócios.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação de Mato Grosso do Sul (Subcom)

