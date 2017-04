Expogrande 2017: Diretor-presidente da Agraer destaca empenho do Governo no fortalecimento do agronegócio

A maior feira agropecuária do Estado, a Expogrande, encerrou as atividades no último domingo dia 9 de abril. O governo participou do evento por meio de estande próprio e contou com a presença de expositores, cursos de capacitação e o gabinete itinerante – local onde os secretários e o próprio governador cumpriram agenda de compromissos.

O diretor-presidente da Agraer, Enelvo Felini destaca ainda a diplomação de pelo menos 50 pessoas que passaram pela cozinha da Agraer para aprender práticas de fabricação de compotas e conservas, produtos cosméticos, temperos, remédios caseiros e derivados do leite.

A programação da 79ª Expogrande teve uma extensa agenda de leilões, competições e palestras técnicas, além de shows e oportunidades facilitadas de negócios. A estrutura montada pelo governo teve o objetivo de aproximar a população ao poder público estadual.

