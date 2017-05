Expoagro tem palestras gratuitas sobre animais de companhia

Na próxima quinta-feira, 18 de maio, a Anhanguera de Dourados apresenta um circuito de palestras sobre animais de companhia, às 8h, na 53ª Expoagro, que acontece no parque de exposições João Humberto Andrade de Carvalho, até 21 de maio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na portaria do evento, realizado no auditório GPP do Sindicato Rural. As vagas são limitadas.

A abertura das capacitações será realizada pelo professor do curso de Medicina Veterinária Walderson Zuza Barbosa, que falará sobre cuidados básicos com esses animais (como vacinação, tratamento de doenças e parasitas e vermifugação) e, em seguida, o especialista Carlos Eduardo Wagner ensina sobre os primeiros socorros para cães e gatos. O encerramento é com o professor e mestre Marcos Roberto Costa, que explicará as oportunidades do mercado pet.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, o setor movimentou R$18,9 bilhões em 2016, crescimento de 4,9% sobre o ano anterior. "Os segmentos de pets e da agropecuária estão interligados. A área de alimentação, por exemplo, responde pela maior parte desse faturamento, demonstrando que o mercado é promissor para os profissionais da medicina veterinária e empresários", explica a coordenadora de Medicina Veterinária da Anhanguera, Mariana Belloni.

Serviço

Anhanguera | 57ª Expoagro

Data: 18 de maio

Horário: das 8h às 11h

Local: Parque de Exposições João Humberto Andrade de Carvalho - Auditório da GPP no Sindicato Rural de Dourados

Rua Valério Fabiano, 100 - Jardim Alhambra

Inscrições: gratuitas no local

Veja Também

Comentários