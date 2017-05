Expoagro começa na próxima sexta-feira em Dourados

Começa na próxima sexta-feira (12), a 53ª edição da Expoagro, no município de Dourados. Além da programação já aguardada com leilões, comercialização de produtos de agronegócio, shows e palestras voltadas para o setor, o evento trará novidades com espaço gourmet, vitrines de lojas do shopping Avenida Center e produtos regionais estão entre os atrativos.

Localizada no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, o pavilhão da Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados) mantém a tradição de ser um espaço que une comércio e agronegócio, porém num formato inovador.

Outra novidade será pela presença do Food Trucks vendendo sushi, kebab e churros; o curso de gastronomia da Unigran levará sua estrutura com atrações para os que visitarem o espaço e o Assaí participará com divulgação de seus produtos e fará uma ação especial que cobrirá ofertas de concorrentes nas compras feitas por comerciantes que participam da Exposição.

O espaço vai funcionar das 19h às 23h de segunda à sexta-feira e das 14h às 23h aos sábados e domingos.

