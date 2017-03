Explosões deixam pelo menos 40 mortos em Damasco

Pelo menos 40 pessoas morreram em duas explosões simultâneas em uma área frequentada por peregrinos xiitas na capital da Síria, Damasco. A agência estatal de notícias Sana disse que as explosões aconteceram perto do cemitério Bab al-Saghir, um dos mais antigos da capital e onde estão enterradas importantes figuras religiosas. Segundo a agência, o cemitério foi danificado pelas explosões.

De acordo com rede de TV al-Manar, do Líbano, autoridades sírias disseram que dois homens-bomba foram responsáveis pelo ataque. Já a TV árabe Al-Mayadeen disse que as explosões aconteceram num momento em que a área estava sob segurança reforçada. Fonte: Associated Press.

