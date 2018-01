Explosão próxima a estação de metrô em Estocolmo deixa dois feridos

Uma explosão do lado de fora de uma estação de metrô em Estocolmo deixou duas pessoas feridas neste domingo. De acordo com a polícia local, um homem de 60 anos e uma mulher de 45 se feriram após um deles ter tocado no explosivo para checar o que era o objeto. O homem se encontra em estado grave. A explosão aconteceu do lado de fora da estação Varby Gard no bairro residencial de Huddinge, na região metropolitana de Estocolmo.

Autoridades disseram não acreditar que a explosão na capital sueca esteja relacionada a ato terrorista. A polícia está investigando a origem do explosivo. Fonte: Associated Press.