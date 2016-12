Explosão no México deixa nove mortos e 70 feridos

A explosão em um mercado especializado em fogos de artifício na comunidade de Tulpetec, no subúrbio da Cidade do México, matou nove pessoas e feriu outras 70 nesta terça-feira, informou a Polícia Federal. As informações são da AFP.

"Em uma contagem preliminar há 70 feridos, enviados para diversos hospitais, e 9 pessoas falecidas", comunicou a Polícia Federal no Twitter.

A explosão ocorreu por volta do meio-dia, em um mercado de fogos repleto devido às festas de final de ano.

Três horas após a explosão, o incêndio estava extinto e os corpos de emergência procuravam mais vítimas entre os escombros.

Imagens da rede Televisa mostram uma série de explosões multicoloridas antes da formação de um grande cogumelo de fumaça sobre o local.

"O mercado desapareceu totalmente", disse Puente, acrescentando que várias casas vizinhas e automóveis foram danificados pela explosão.

"Minhas condolências aos familiares dos que perderam a vida neste acidente e meus desejos de breve recuperação para os feridos", escreveu o presidente Enrique Peña Nieto no Twitter.

Ao local foram enviados elementos do Exército e equipes de emergência para resgatar os feridos com ambulâncias e helicópteros.

"Escutamos as detonações e pensamos que era uma fábrica de fogos próxima", disse à AFP Alejandra Pretel, que mora nas proximidades. Mas após "cinco minutos percebemos que era o mercado".

Veja Também

Comentários