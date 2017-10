Explosão em plataforma de petróleo deixa 1 desaparecido em lago da Louisiana

Uma explosão em um lago a norte de New Orleans, aparentemente causada por produtos químicos usados para limpeza, deixou vários feridos e uma pessoa desaparecida, segundo autoridades dos Estados Unidos. Houve "muitos feridos", alguns deles com gravidade, com pelo menos sete confirmados após a explosão da noite de domingo no lago Pontchartrain, informou o porta-voz do Departamento de Polícia de Kenner, Brian McGregor ao jornal The Times-Picayune. Nenhuma morte foi confirmada.

"Autoridades no local informaram que produtos químicos de limpeza iniciaram chamas na superfície da plataforma de petróleo", afirmou o governo da cidade de Kenner. A Clovelly Oil é a dona da plataforma, que está em funcionamento, segundo o advogado da empresa Taylor Darden.

A plataforma é usada para transferência de petróleo, de acordo com o Corpo de Bombeiros. As equipes de emergência buscam interromper o fluxo do óleo e, se preciso, queimá-lo de maneira segura.

Autoridades admitiram que havia a possibilidade de que o incêndio causasse vazamento de petróleo no lago. Segundo eles, a água potável de Jefferson Parish continuará em segurança, já que ela é retirada do rio Mississippi. A Guarda Costeira realiza avaliações sobre a qualidade da água. Fonte: Associated Press.

