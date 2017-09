Explosão em metrô de Londres deixa ao menos 18 feridos, mas sem gravidade

O serviço de ambulância de Londres (London Ambulance Service) informou há pouco que levou 18 pessoas para vários hospitais da cidade, após a explosão de uma bomba no metrô da capital britânica. As primeiras avaliações são de que nenhum desses pacientes esteja em condição grave ou fatal. "Fomos chamados às 8h20 da manhã de hoje (4h20 em Brasília), com a primeira equipe de ambulância chegando em cinco minutos", relatou a subdiretora de Operações do serviço, Natasha Wills, por meio de nota.

De acordo com o comunicado, foram enviados oficiais em ambulância ao local e uma equipe de "resposta de área perigosa", treinada para fornecer cuidados médicos e salvar vidas em situações variadas, incluindo incêndios, incidentes em altura, em água e de caráter industrial. "Estamos trabalhando em estreita colaboração com nossos colegas da Polícia Metropolitana, da Polícia Britânica de Transportes e da Brigada de Incêndios de Londres no local, garantindo que os pacientes recebam a ajuda médica que precisam o mais rápido possível."

A subdiretora aproveitou a nota para pedir que o serviço apenas seja chamado realmente em caso de emergência, dado que os profissionais estão muito ocupados no momento.

Veja Também

Comentários