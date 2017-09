Explosão em metrô de Londres causa pânico em passageiros

Uma explosão no metrô de Londres nesta manhã deixou a polícia e o governo britânicos em alerta com a possibilidade de ser mais um atentado terrorista, mas todas as informações ainda são muito preliminares. Veículos de comunicação local não sabem ainda dizer o número de feridos ou até de possíveis mortos, e os passageiros estão sendo retirados neste momento de vagões que estavam em circulação na District Line, conhecida como linha verde, que foi totalmente interrompida.

A rede de televisão estatal acompanha ao vivo neste momento a retirada das pessoas, que está sendo realizada de forma tranquila em todas as estações de trens dessa linha. Ao que tudo indica, a explosão começou com uma mochila que pegou fogo no interior de um vagão. Quando as portas se abriram na estação de Parsons Green (Fulham), as pessoas se atropelaram para sair por receio de se tratar de um atentado terrorista. Serviços de emergência foram levados ao local para socorrer as vítimas, mas ainda não se sabe quantas pessoas podem estar feridas.

Testemunhas informaram aos meios de comunicação local que alguns passageiros tiveram ferimentos no rosto. A maioria, no entanto, relatou o pânico entre os passageiros na estação. De acordo com a BBC, cerca de 50 bombeiros foram enviados para o local onde tudo teria começado, no sudoeste de Londres. A polícia foi acionada às 7h20 local (3h20 de Brasília).

Veja Também

Comentários