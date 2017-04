Explosão em laboratório de escola em MS deixa professor de biologia ferido

Uma explosão em um laboratório na noite de quinta-feira (6) deixou um professor ferido na escola estadual Presidente Vargas, em Dourados, a 214 km de Campo Grande. O professor de biologia fazia experimentos com produtos químicos durante a aula quando aconteceu a explosão, segundo informações do boletim de ocorrência, registrado pela diretora da escola.

A reportagem entrou em contato com a secretaria estadual de educação e aguarda retorno.

O Corpo de Bombeiros informou à reportagem que o laboratório e o corredor que dá acesso ao laboratório foram interditados em seguida da explosão por questões de segurança.

Não há informações, até o momento, sobre qual tipo de produto químico que provocou a explosão.

A assessoria de imprensa do governo do estado informou que a escola foi interditada depois do acidente e aguarda laudos do Corpo de Bombeiros para liberação. As aulas devem ser retomadas na segunda-feira (10).

Ainda segundo o registro policial, o professor foi socorrido e encaminhado ao hospital e o local foi interditado por conta do risco de contaminação.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados como lesão corporal culposa e dano.

