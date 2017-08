Expedição Rota de Integração percorrerá três mil km de Campo Grande a Iquique

O secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov), Antônio Lacerda, e o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc), Luiz Fernando Buainain, representaram o prefeito Marquinhos Trad na noite de quinta-feira (24), durante o lançamento da Expedição da Rota de Integração Latino-Americana (Rila), unindo povos, ligando oceanos.

A Expedição da Rota de Integração percorrerá três mil km de Campo Grande a Iquique. A previsão do retorno a Campo Grande está prevista para o dia 2 de setembro.

De acordo com secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov), Antônio Lacerda, a grande comitiva, composta por empresários e autoridades brasileiras, partirão na segunda expedição da RILA, com destino ao Oceano Pacífico, via Chile.

“É uma rota importante para o Brasil, Estado de Mato Grosso do Sul e principalmente para Campo Grande. Trata-se de uma via para o pacífico que encurta em mais de 8 mil km a viagem da nossa exportação para o mercado asiático e para costa oeste americana. Sendo assim, nosso produto fica competitivo no exterior e ganha um tempo na hora de exportar. A rota será uma artéria central que possibilitará a interconectividade de toda a América do Sul. Além de proporcionar o processo de integração dos povos por meio de línguas, telecomunicações, dos transportes, do consumo, dos bens, tem como objetivo de melhorar a condição econômica da população”, analisou.

Para o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc) Luiz Fernando Buainain, o projeto é importante para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande.

“Este corredor de Integração Central Latino Americana propiciará o transporte das commodities, as trocas comerciais das comunidades, a ligação ao comércio exterior, e principalmente o desenvolvimento sustentável dos quatro países: Brasil, Paraguai, Argentina e o Chile. Enfim, o principal objetivo é vialibizar o comércio exterior dos quatro países, unindo povos e ligando oceanos”, frisa Luiz Fernando, da Sedesc.

A expedição percorrerá mais de 3.000 km pelo traçado definido após estudos técnicos realizados em conjunto com os países pelos quais passará o corredor bioceânico. A rota percorrerá as cidades de Porto Murtinho (Brasil); Carmelo Peralta, Mariscal Estigarribia y Pozo Hondo (Paraguai); Misión La Paz, Tartagal, Jujuy, Salta, Sico y Jama (Argentina) com destino final aos portos da região de Antofagasta e Mejillones e ainda de Iquique e Arica (Chile).

Na organização da viagem, o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas e Logística de Mato Grosso do Sul (SETLOG/MS), Cláudio Cavol, explica que as tratativas entre os Governos do Brasil, Paraguai, Argentina e Chile avançaram muito desde a realização da primeira expedição realizada em junho de 2013.

“O Governo do Estado e a Prefeitura da Capital têm sido muito importantes para realização desta expedição. A RILA é uma realidade e depois que ficou definido esse traçado, vários acordos internacionais foram firmados, como por exemplo a construção da Ponte que ligará Porto Murtinho a Carmelo Peralta, no Paraguai. Acreditamos, desde o início, que a RILA trará desenvolvimento e novas oportunidades para todos os países e região do entorno”, finaliza Cavol.

O evento contou com a presença do governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, senadores Waldemir Moka e Pedro Chaves, deputado federal Carlos Marun e do vereador Odilon de Oliveira, diretor e supervisor do Ministério de Comunicações e Obras do Paraguai, Blas Cristaldo e embaixador do Chile, Gazmuri Mujica.

