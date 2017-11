Mais de 160 mil pessoas devem visitar cemitérios públicos no período de Finados

limpo (1)

Os três cemitérios municipais estão prontos para receber os visitantes para o período de Finados. Equipes da Prefeitura de Campo Grande intensificaram, nas últimas semanas, os trabalhos de limpeza das ruas internas dos cemitérios municipais com limpeza, capina e retirada de entulhos.

A expectativa é de que os três cemitérios recebam aproximadamente 165 mil pessoas. Sendo esperados 15 mil visitantes no Cemitério Santo Antonio, 100 mil no Santo Amaro e 50 mil no Cemitério São Sebastião (Cruzeiro).

A prefeitura vai disponibilizar funcionários para trabalhar nos três cemitérios municipais nos dias 30 e 31 de outubro e 01 e 02 de novembro, no atendimento à população, que irá prestar suas homenagens, aos seus entes queridos, garantindo assim o acesso à informação, comodidade no atendimento e segurança interna e externa nos cemitérios municipais.

O Cemitério Santo Antonio possui 14 mil sepulturas, Santo Amaro 41 sepulturas, Cemitério São Sebastião Cruzeiro 27 mil sepulturas.

De acordo com o gerente de Fiscalização e Controle de Posturas, Antonio Celso da Costa serão deslocados para todos os cemitérios, funcionários administrativos, técnicos de informática, guardas municipais, fiscais e agentes fiscais em numero suficiente para atender os visitantes que necessitarem de informação e orientação.

“Em todos os cemitérios, a Administração Municipal instalou novos equipamentos de informática para dar apoio na prestação de informações de localização de sepulturas”, completa Antônio Celso.

O Secretario Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), José Marcos da Fonseca informa que as áreas dos três Cemitérios Municipais foram limpas e capinadas. As instalações estão passando por manutenção preventiva, para um melhor atendimento à população.

“A prefeitura colocará à disposição dos visitantes banheiros químicos em todos os cemitérios municipais em número suficiente para o atendimento de todos. Os cemitérios municipais funcionarão das 07h as 17h, todos os dias, para visitas e informações”, relatou José Marcos.

Ambulantes:

Como acontece todos os anos haverá uma área delimitada para os ambulantes e não será permitida a obstrução nas entradas dos cemitérios municipais. Os fiscais estarão orientando os ambulantes nos dias de visitação.

Transporte

Para os usuários do transporte coletivo e que possuem o cartão para uso dos coletivos, a tarifa diferenciada/social será de R$ 1,30.

A Operação Finados será organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur); Guarda Civil Municipal (CGM); Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec); Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e Empresa Àguas Guariroba