Expectativa de pancadas de chuva e queda de temperatura em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – Com o deslocamento da frente fria sobre Mato Grosso do Sul, ainda há expectativa de ocorrer pancadas de chuvas nas regiões extremo norte e nordeste do Estado durante esta quinta -feira (27).

Nas regiões pantaneira e sudoeste a condição estimada será de tempo aberto, com predomínio de sol em maior parte do tempo. Nas demais áreas a condição será de sol entre nuvens e não há expectativa de chuva. A massa de ar polar ganha força no Estado provocando queda de temperatura em todas as regiões com variação geral entre 7°C a 28°C.

Elaboração: Cemtec/MS-Agraer

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro

