Existe terremoto em outros planetas?

Mercúrio é o mais próximo planeta do Sol. É menor e mais denso que a Terra, mas os dois têm algo em comum: fazem parte do grupo dos planetas rochosos. Recentemente descobrimos que talvez tenham mais em comum.

Imagens obtidas pela sonda Messenger, que foi enviada pela NASA para estudar o planeta Mercúrio, revelaram pequenas “falhas” em sua superfície. Estas falhas se parecem com algumas estruturas comuns na Terra, como os penhascos.

O interessante é que elas são muito pequenas, e portanto, devem ser geologicamente jovens. Isso significa que, assim como a Terra, Mercúrio tem atividade tectônica. A novidade aqui é um planeta tão pequeno como Mercúrio ainda hoje ter atividade geológica.

Até então, o nosso planeta era o único com essa característica. O movimento das placas tectônicas na Terra produz alguns dos mais extremos eventos geológicos. Os nossos continentes, por exemplo, se deslocam contínua e lentamente por causa do movimento de placas na crosta da Terra. Para você ter uma ideia, a placa mais rápida de nosso planeta se move cerca de 15 centímetros por ano, enquanto a mais lenta, 2,5 centímetros por ano. Esses movimentos podem gerar terremotos violentos que chegam a remodelar vastas regiões, fazendo por exemplo, surgir ou desaparecer uma ilha.

É provável que Mercúrio tenha tremores de terra assim como temos em nosso planeta. Esse fenômeno poderá ser confirmado no futuro com sismógrafos que venham a ser instalados no planeta.

Veja Também

Comentários