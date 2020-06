Existe clima para comemorar o dia dos Namorados?

Presentes nessa data são super esperados - Foto: Valeria Gonçalvez|Estadão

Chuva e tempo ameno é a temperatura que os termômetros devem marcar no próximo dia 12 de junho, Dia dos Namorados. A comemoração vai exigir criatividade para “esquentar os lençóis”. As flores e o jantar a luz de velas não precisam ser esquecidos e o clima intimista com as baixas temperaturas devem deixar a celebração ainda mais gostosa. Presentes nessa data são super esperados, mas quer que sejam memoráveis? Se a resposta for “SIM” siga o passo a passo que o Shopping Campo Grande preparou para vocês.



1 - Café da manhã para reis e rainhas

O dia precisa começar completo. Acordar de mau humor é sinal de que o tão esperado SIM pode ser um TALVEZ. Antes do café da manhã, pense no sono. Que tal um bom colchão, travesseiros macios e um jogo de lençóis. Lembre-se que posteriormente isso será parte do seu enxoval. O presente será para o casal que depois pode se emaranhar nos lençóis e travesseiros ultramacios. A loja MMartan tem kits prontos que trazem colcha e jogo de lençóis. Nem precisa se preocupar em fazer as combinações. Um Kit Colcha Matelassê Shiny Maite + Jogo de Lençol Percal Ultra Soft Maite por R$ 729,00. Se a grana está curta há opções mais em conta no Shopping Campo Grande na Riachuelo ou mesmo na Artex. Não esqueçam de se alimentar, afinal, mesmo que não seja o dia do pedido oficial, vai precisar de energia...



2 - Brunch para seu príncipe ou princesa

Mesmo em home office é possível surpreender. Dá para preparar um superbrunch com suco de laranja, frutas numa linda bandeja que também pode ser usada para manter o trabalho. Passe no Carrefour para comprar as frutas, iogurte, pães. A sugestão é uma bandeja que não teve para quem quis, “Bandeja Laptop”, da Imaginarium no Shopping Campo Grande, ela custa R$ 219,90. O bom é que além de servir um mimo para o amado(a), nem é preciso sair da cama, é só voltar com notebook e retomar o trabalho de onde parou.



Outro presente que está garantindo o conforto durante o teletrabalho é um suporte para as cadeiras para correção postural. A suporte para correção postural para assento ortopédico para a coluna pode ser encontrada na loja da Doctor Feet e custa R$ 279,00.

3 - A realeza também trabalha

E, mesmo sendo um dia dedicado ao amor, a realidade “chama à porta”, mas é possível trabalhar com todo o conforto. Pois mesmo a realeza trabalha para seus súditos. Se você precisa estar presencialmente em reuniões, as máscaras de pano estão a venda em várias lojas no Shopping Campo Grande. Na Lupo, por exemplo, um kit com duas máscaras sai por R$ 17,90. É possível combinar as máscaras com cada estilo.



O período de home office também deixou o ambiente mais tranquilo dentro do escritório. O ar corporativo deixou de ser tão rígido e é possível usar camisas e até mesmo camisetas. Na Hering, as camisetas de manga longa estão em promoção, se comprar 3 peças, a unidade sai por R$ 39,99, as de tricot (masculinas) R$ 79,99 cada.



4 - Para deixar a coroa de lado

E se a pedida é deixar sua coroa de princesa ou príncipe de lado e relaxar, aí é que não faltam opções. Na Imaginarium, tem uma almofada massageadora por R$ 399,00. Na Netshoes, os saltos e sapatos fechados podem ser substituídos por tênis que estão sendo a sensação neste período de #FicaEmCasa. Tênis sem cadarço da Olympikus sai por R$ 169,98.

Pijamas e camisolas também são ótimos presentes para garantir todo conforto do “mozão”. A Jogê tem camisolas, pijamas e kaftans para esquentar o Dia dos Namorados. Eles tem uma linha intitulada “Lua de Mel” com diversas opções. Entre elas, a camisola curta cetim Valentines por R$ 339,15.



5 - Fazer o rei/rainha perderem a cabeça

Calma, aqui não é enforcamento e nem guilhotina! O objetivo é seduzir. A sedução começa pelo olfato, sem esquecer da pele. Nem é preciso se descabelar para selecionar o produto correto, O Boticário está com vários kits para todo tipo de pele e de bolso. O kit Lily que traz Lily Eau de Parfum Válvula, 75ml, creme esfoliante corporal, 200ml, creme acetinado desodorante hidratante corporal, custa R$ 249,90. Já para os homens, o kit Quasar com Quasar desodorante colônia, 100ml, antitranspirante Desodorante Aerossol, 31g, e creme desodorante hidratante corporal FPS15, 200ml, sai por R$ 134,90.



6 - Pedido digno da realeza

Agora se quer marcar a data entregando seu coração e sua vida, é hora de arranjar uma aliança digna da realeza. Mesmo sem o pedido de casamento, dá para oficializar o amor com essa aliança da Pandora You & Me, que sai por R$ 489,00.

Que tal um solitário de ouro branco da Vivara? O solitário de ouro branco com 13 pontos de diamantes sai por R$ 3.390,00. Esse é digno de um solene SIM.

Para os eternos namorados, a dica é expressar o romantismo entregando todo o seu amor num pingente em ouro escrito Love, da H. Stern. R$ 1.190,00