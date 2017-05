Exército sírio toma povoado do EI no Leste de Alepo, segundo ONG

O exército sírio, apoiado por milícias estrangeiras, entre elas o grupo libanês Hezbollah, tomou nesta quarta-feira (10) dos jihadistas do Estado Islâmico (EI) o povoado de Al Mahdum, situado no Leste da província setentrional de Alepo, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A informação é da Agência EFE.

O povado, situado na rodovia que une a cidade de Alepo com Al Raqqa, capital do autoproclamado califado do EI, era considerado um importante centro extremista da província, segundo a ONG.

A reconquista desta população ocorreu após centenas de bombardeios e ataques de artilharia por parte do regime e seus aliados nos últimos meses.

O Observatório indicou que forças do Exército Sírio rodearam o Aeroporto Militar da Al Yarah, na periferia de Deir Hafer, a 30 quilômetros ao Noroeste de Al Mahdum.

Este aeroporto é considerado um dos centros militares mais importantes do grupo jihadista na província.

