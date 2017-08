Exército sírio matou mais de 800 membros do Estados Islâmico, diz Rússia

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que o Exército da Síria, com apoio de aviões russos, realizou neste domingo (27) uma operação contra o Estado Islâmico na região de Ganem al Ali, onde teriam morrido mais de 800 membros do grupo.

"No decorrer da operação foram aniquilados mais de 800 terroristas. Além disso, foram destruídos 13 carros de combate, 39 caminhonetes com metralhadoras pesadas, assim como nove morteiros e peças de artilharia", afirmou o órgão em comunicado.

O Ministério da Defesa destacou que o Exército da Síria expulsou o grupo "mais combativo e melhor armado do Estado Islâmico no Rio Eufrates".

Um grupo de tropas do governo sírio está realizando uma operação ao longo da margem leste do Eufrates, com objetivo final na cidade de Deir er Zor, controlada desde 2014 pelos terroristas.

"A missão é desbloquear a cidade e acabar com o último reduto dos terroristas do Estado Islâmico na Síria", indicou o Kremli.

