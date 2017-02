Exército patrulhará Transolímpica, pontos de Deodoro, Niterói e São Gonçalo

A Polícia Militar do Rio deixará de atuar nas áreas da capital e da região metropolitana que forem patrulhadas a partir desta terça-feira, 14, pelas Forças Armadas na chamada Operação Carioca. O reforço no policiamento se deu a pedido do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, e foi autorizado pelo presidente Michel Temer.

A Operação Carioca será comandada pelo general Mauro Sinott, comandante da 1ª Divisão do Exército. Segundo ele, a operação será similar a que foi realizada durante os Jogos Olímpicos.

"É uma operação conjunta. As Forças Armadas, de segurança pública e a Força Nacional coordenam suas tarefas e cada um recebe uma área de responsabilidade onde vai exercer ação de polícia, inclusive a Guarda Municipal. A ideia é produzir sinergia de forma que a PM tenha liberação de seu efetivo", explicou Sinott.

O Exército patrulhará integralmente a Transolímpica, a Avenida Brasil, pontos de Deodoro e dos municípios de Niterói e São Gonçalo. Além disso, um grupamento de mil fuzileiros navais vai atuar entre o limite norte do bairro do Caju e o limite sul do bairro do Leblon, abrangendo áreas como a zona portuária, Aeroporto Santos Dumont, Marina da Glória, Flamengo, Copacabana, Lagoa e Leblon.

A Baixada Fluminense, área crítica do Estado, continuará sendo monitorada pela PM do Rio. Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, não houve pedido especial para patrulhamento de comunidades.

Jungmann frisou que o procedimento padrão é realizar a operação de Garantia da Lei e Ordem por prazo determinado, até por se tratar de uma operação complexa, que demanda o deslocamento de efetivos, operação logística e consumo de milhares de litros de combustível.

O Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Ademir Sobrinho, disse que até o fim do dia haverá estimativas do custo da operação.

