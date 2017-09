Exército localiza pistolas, carregadores e munições em mata próxima à Rocinha

A Polícia do Exército apreendeu hoje (25) armamentos em uma área de mata no entorno da Rocinha. O material estava no Parque Nacional da Tijuca, próximo à Vista Chinesa.

Foram encontradas duas pistolas, seis granadas, 17 carregadores de fuzis, quatro carregadores de pistola e uma grande quantidade de munição, de vários calibres.

Os militares realizavam uma operação de busca do traficante Rogério 157 e seu bando, quando encontraram o armamento. O material provavelmente foi deixado para trás quando os criminosos fugiram às pressas com a chegada das forças de segurança, que fazem um cerco à comunidade desde a semana passada.

O material foi levado à 11ª Delegacia de Polícia, que concentra as investigações sobre a Rocinha.

Balanço de apreensões

Até o momento, de acordo com a Polícia Civil, foram apreendidos 23 fuzis, oito granadas, 2.552 munições, duas pistolas e 101 carregadores em operações conjuntas realizadas pelas Forças Armadas e as polícias Civil e Militar na favela da Rocinha e em outras regiões em ações relacionadas à ocupação da comunidade.

Dezesseis pessoas foram presas, dois adolescentes apreendidos e dois criminosos morreram em confronto com os policiais. A 11ª DP já identificou 59 criminosos que participaram dos confrontos na comunidade desde o dia 17 de setembro. Já foram obtidos 29 mandados de prisão e a operação integrada possibilitou o cumprimento de sete deles.

