Exército faz operação no Complexo da Maré, na zona norte do Rio

O Exército realiza nesta quarta-feira, 13, uma operação no Conjunto de Favelas da Maré, na zona norte do Rio. O objetivo é cumprir um mandado judicial instaurado na justiça militar. A ação, que envolve 800 militares, tem a coordenação da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Rio.

As tropas chegaram ao local ainda durante a madrugada. Segundo a seção de comunicação do Comando Militar do Leste, o espaço aéreo está controlado para aviões civis no local da ação, mas o transporte por aviação comercial não sofreu alterações.

Rogério 157

No dia 6 de dezembro, um trabalho conjunto de forças federais e estaduais resultou na prisão do traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, na Favela do Arará, zona norte do Rio. Bandido mais procurado do Rio, Rogério 157 disputava o comando do tráfico na favela da zona sul com Antônio Bonfim Lopes, o Nem.

A prisão pode provocar novos conflitos entre as facções Amigo dos Amigos (ADA), de Nem, e Comando Vermelho (CV), onde estava Rogério 157. Na ocasião, a operação mobilizou 2,9 mil homens de Forças Armadas, Polícias Civil, Militar e Federal e aconteceu nas comunidades da Mangueira, Tuiuti e Arará-Mandela.