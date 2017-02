Exército divulga balanço parcial da operação varredura no presídio de segurança máxima de Campo Grande

O Comando Militar do Oeste em ação articulada com Órgãos de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul realizou a detecção e apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes durante as vistorias realizadas na Operação Varredura, fruto do emprego combinado de cães farejadores e equipamentos de alta tecnologia nas inspeções.

Até às 16h, um balanço parcial contabilizou, além dos entorpecentes apreendidos, diversos itens proibidos que poderiam vir a causar danos contra a integridade física dos agentes ou dos próprios detentos. Foram também apreendidos aparelhos celulares e acessórios.

Destacam-se os seguintes itens:



MATERIAL QUANTIDADE ARMA DE FOGO 0 ARMA BRANCA 35 ARMA BRANCA TIPO FACA/PUNHAL ARTESANAL 313 APARELHO DE CELULAR 58 CARREGADOR DE CELULAR 69 CHIP DE CELULAR 34 FERRAMENTAS DIVERSAS 176 TESOURAS TAMANHOS DIVERSOS 34 FIOS ELÉTRICOS DIVERSOS TAMANHOS 143 RECIPIENTE DESCARTÁVEL COM LÍQUIDO INFLAMÁVEL 9 ACENDEDORES / INICIADORES DE FOGO 243

Todo o material apreendido, após a catalogação, será entregue à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), para que sejam tomadas as devidas providências.

