O Exército de Israel anunciou nesta terça-feira, dia 5, que lançou uma operação para destruir túneis do grupo xiita libanês Hezbollah em território israelense, perto da fronteira com o Líbano. O anúncio foi feito horas depois de o premiê de Israel, Binyamin Netanyahu, se reunir em Bruxelas com o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, para discutir as principais ameaças à segurança da região. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.