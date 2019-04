Exército Brasileiro completa 371 anos de criação e governador prestigia comemorações

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja participou nesta quarta-feira (17.4), no Comando Militar do Oeste, da solenidade de comemoração dos 371 anos de criação do Exército Brasileiro.

Reinaldo falou sobre a importância dos militares na defesa da democracia brasileira.

Durante a cerimônia, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, e o comandante do Corpo de Bombeiros, Joilson Alves do Amaral, receberam a Medalha Ordem do Mérito Militar.

O Dia do Exército relembra e homenageia os atos heróicos de brasileiros que se uniram em 1648 para defender a soberania do Brasil contra a invasão holandesa, na 1ª Batalha dos Guararapes, em Jaboatão (PE).

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)