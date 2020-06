Exército Brasileiro abre inscrições para 440 vagas na Escola de Cadetes

São 440 vagas - Arquivo

Com 440 vagas disponíveis para candidatos de nível médio, o Exército Brasileiro está com inscrições abertas em concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. As inscrições ficam abertas até o dia 3 de junho. Os exames podem ser realizados em Campo Grande.

São 400 vagas para o sexo masculino e 40 para o feminino. Quem for aprovado, fará um curso com duração de cinco anos em regime de internado. No primeiro ano, as aulas serão ministradas na cidade de Campinas (SP). Do segundo ao quinto ano, o militar em formação receberá o título de cadete com aulas na Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), em Resende (RJ). Ao final do curso, o profissional será declarado Aspirante a Oficial do Exército. O cargo tem remuneração de R$ 7.315.

Para participar, é preciso ter entre 17 e 22 aos, ensino médio completo, se do sexo masculino, ter no mínimo, 1,60m, se do sexo feminino, ter no mínimo, 1,55m de altura, Não ter filho ou dependentes, e não ser casado ou não ter união estável. As inscrições são feitas até o dia 3 de junho no site do Exército. A taxa de inscrição é de R$ 90.