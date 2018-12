Uma unidade do Exército do Iêmen acusou os rebeldes houthis de terem atacado suas posições no oeste do país provocando mortes e violando o cessar-fogo mediado pela ONU, que entrou em vigor na terça. Desde o começo da trégua, o governo e o movimento houthi trocam acusações sobre o seu descumprimento.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.