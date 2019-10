Exército abre 11 vagas para contratação de militares temporários

As vagas são para Campo Grande - Arquivo

A Comissão Regional de Obras da 9ª Região Militar do 3º Grupamento de Engenharia anunciou o edital de processo seletivo para 11 vagas. Os salários variam de R$ 3.419,97 a R$ 7.726,45. As vagas são para Campo Grande.

As oportunidades são Engenheiro Civil nível pleno Perfil: Projetista (3); Analista de Sistemas nível sênior (1); Técnico de Nível Médio perfil Administração (1); Engenheiro Eletricista nível pleno (1); Arquiteto nível pleno (3) e Técnico de Nível Médio perfil: Técnico em Edificações (2).

Para participar é necessário acessar o endereço: www.3gpte.eb.mil.br, imprimir a ficha e GRU (Guia de recolhimento da União) de R$ 30, reunir a documentação e enviar via serviço postal especificado no edital. A inscrição se encerra no dia 11 de outubro.