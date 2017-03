Exemplo para o Brasil, ação da Sedhast norteará novas formas de contratação de Jovem Aprendiz

O CIEE nacional usará o exemplo, inovador e de sucesso no serviço público iniciado pela secretaria para incentivar a prática pelo restante do Brasil / Divulgação

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, mais uma vez, será utilizado como bom exemplo para o restante do Brasil. Agora, a ação parte do processo seletivo de Jovens Aprendizes que a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), realizou no começo de 2017, por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), para contratar 30 jovens entre 14 e 24 anos. O CIEE nacional usará o exemplo, inovador e de sucesso no serviço público iniciado pela secretaria para incentivar a prática pelo restante do Brasil.

Em apresentação dos jovens, após um mês de atividades, nessa quinta-feira (23), no auditório da Sedhast, na Capital, o gerente regional do Centro-Oeste do CIEE, Claudio Rodrigo de Oliveira, destacou a inovação e o pioneirismo. “Conversamos com o governador, Reinaldo Azambuja, que se sensibilizou com a necessidade de abrimos oportunidades para os jovens, e em seguida estabelecemos essa parceria com a Sedhast, por meio de licitação pública, e finalizamos o processo que leva para esses jovens, a oportunidade de ter sua iniciação no mercado de trabalho”, lembrou.

O gerente pontuou ainda que no serviço público, diferentemente do privado onde as empresas devem ter ao menos 5% dos empregados nessa condição, é opcional esse tipo de contratação aberta quando se fala de Jovem Aprendiz. “Agora vamos usar esse exemplo de Mato Grosso do Sul, para os demais órgãos públicos pelo País a fora. Precisamos reforçar esse tipo de ação positiva e que só gera benefícios para quem participa”, reforçou.

Para a secretária Elisa Cleia Nobre, titular da Sedhast, a transparência com a qual o processo foi feito, só poderia resultar em jovens com reais necessidades de apoio. “A vulnerabilidade social de cada jovem selecionado foi levada em conta. Além de darmos condições de um aprendizado, queríamos também olhar pelo lado social. O jovem aprende e a família também é ajudada por meio do que pagamos a eles”, pontuou a secretária.

Para sua supervisora e diretora da unidade, Juliana Carvalho Funes, a ação abriu portas e mostra o qual importante são as oportunidades. “Vimos muitas pessoas, muitas realidades e pudemos constatar durante a seleção que ações como essa devem ser cada vez mais fortalecidas e colocadas em práticas para que mais vidas, como a da Lorena, sejam alvo de uma oportunidade de transformação”, finalizou relembrando a seleção que ocorreu na sede da unidade II do Rede Solidária, no Jardim Noroeste.

O secretário-adjunto da Sedhast, Adriano Chadid; superintendentes e supervisores dos jovens também acompanharam a reunião.

