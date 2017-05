Execução de obras na MS-338 volta a ser cobrada pelo deputado Amarildo Cruz

Durante sessão ordinária desta terça-feira (9), o deputado Amarildo Cruz (PT) solicitou ao Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, informações a respeito do cronograma das obras para a manutenção asfáltica da Rodovia MS-338, no trecho entre os municípios de Santa Rita do Pardo à Bataguassu.

No documento o parlamentar solicita documentos comprobatórios do atual estágio das obras, o cronograma indicando os trechos já contemplados, nome da empresa contratada, o valor do contrato celebrado, a cópia do contrato e os valores pagos até agora à empresa contratada.

De acordo com o parlamentar, o requerimento de informações apresentado durante expediente da Assembleia Legislativa, se deu em razão das inúmeras indicações já apresentadas, desde 2015, solicitando a pavimentação asfáltica no trecho citado.

"Desde 2015 tenho encaminhado indicação ao Governo do Estado, solicitando o recapeamento na MS 338, em razão da enorme quantidade de buracos e desníveis, ocasionando muitos acidentes, inclusive com vítimas fatais, além de causar grandes prejuízos aos motoristas. Infelizmente, essas obras não foram concluídas", explicou o parlamentar, ressaltando que a rodovia é a rota de ligação com a MS-040, aumentando ainda mais os problemas.

O deputado Amarildo Cruz lembrou ainda que os vereadores de Santa Rita do Pardo tem procurado seu apoio para resolver este impasse. O documento apresentado será encaminhado também ao Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Correa Riedel.

