Excesso de veículos deixa tráfego lento na volta do litoral sul paulista

Motoristas que saem do litoral sul paulista na tarde desta Quarta-Feira de Cinzas (1º) encontram tráfego lento na rodovia Cônego Domênico Rangoni, do km 268 ao km 270, e lentidão também na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, do km 270 ao km 274, ambos devido ao excesso de veículos.

Na rodovia dos Imigrantes, que liga a capital à Baixada Santista, o tráfego também é lento na volta do feriado, do km 53 ao km 50.

O Sistema Anchieta-Imigrantes está em Operação Descida Anchieta. A descida é realizada pelas duas pistas da via Anchieta. A subida é feita pelas duas pistas da rodovia dos Imigrantes.

Feriado

Da 0h de quinta-feira (23), quando se iniciou a contagem pela concessionária Ecovias, até as 24h de terça (28), mais de 474 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido da capital paulista, a concessionária registrou, até as 17h de hoje, a passagem de 449 mil veículos. Na última hora, subiram mais de 5,3 mil veículos. Mais de 24 mil veículos ainda devem retornar à capital.

Veja Também

Comentários