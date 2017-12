Excepcionalmente, Emha suspende atendimento nesta sexta para capacitação de servidores

O atendimento retorna, normalmente, na segunda-feira (18). - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

A Agência Municipal de Habitação (Emha) informa que o atendimento ao público será suspenso na próxima sexta-feira (15) para capacitação dos servidores, visando o aprimoramento do trabalho.

O expediente integral de trabalho já foi compensado no último dia 9 de dezembro (sábado), ocasião em que toda a equipe da Agência foi deslocada para atendimento na Mega Ação Social (Bairro São Conrado) e para cadastramento de famílias do bairro Dom Antônio Barbosa no Ceinf Ayd Camargo César (Cartão Reforma).

O atendimento retorna, normalmente, na segunda-feira (18).