Excelente escolha, diz Ernesto Araújo, sobre novo ministro da Educação

O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, elogiou nesta segunda-feira, 8, a escolha do novo chefe da pasta da educação, Abraham Weintraub, no lugar de Ricardo Vélez Rodríguez. "Eu o conheço bem. É uma excelente escolha do presidente Jair Bolsonaro", afirmou, durante reunião com empresários e conselheiros da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Araújo respondia a perguntas da plateia quando a notícia da escolha de Weintraub circulou.

O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, tomou a palavra e disse que não conhece o novo ministro, mas que a entidade está de portas abertas a ele.

Na sequência, Araújo disse que defende mudanças na política educacional brasileira e que Weintraub deve buscar uma conexão com o setor produtivo.