Examinadores do Detran-MS analisam manual de procedimentos

Campo Grande (MS) – Nesta sexta-feira (03), a Diretoria de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) promoveu uma reunião técnica com cerca de 40 examinadores de trânsito de Campo Grande.

Os servidores reuniram-se nas dependências do órgão para discutirem e acordarem alguns procedimentos do novo Manual de Procedimentos para Avaliação da Prática de Direção Veicular, que é uma compilação de todos os procedimentos de avaliação utilizados nos exames práticos, seguidos por todos os examinadores.

O manual funciona como uma ferramenta de auxílio, tanto para esses profissionais, quanto para todos os profissionais que se encarregam da formação e capacitação dos novos condutores.

A atualização do manual foi necessária, pois a última edição já se encontra defasada, devido às mudanças na legislação. A fim de dar mais clareza ao processo, o novo manual está sendo confeccionado por uma agência, que está realizando a troca de imagens por figuras mais atuais, e deverá ser lançado em breve.

Como todos os examinadores estavam envolvidos no processo de aprovação desse material, nesta sexta-feira (03) não houve atividade na Banca Examinadora.

Diana Gaúna – Detran MS.

Veja Também

Comentários